Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Условные сроки получили жительницы Красноярска, помогавшие легализоваться мигрантам

Суд в Красноярске рассмотрел уголовное дело в отношении двух женщин, которые помогли незаконно встать на миграционный учет 4 тыс. иностранцам. По статье Уголовного кодекса об организации незаконной миграции им назначили по три года условно и штрафы 100 тыс. руб. и 130 тыс. руб.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, полицейские установили, что по одному адресу зарегистрировано большое количество иностранцев. В ходе проверки было установлено, что две жительницы краевого центра с сентября 2020-го по август 2021 года занимались постановкой на фиктивный миграционный учет иностранных граждан и выписке им трудовых соглашений с несуществующим работодателем.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В его материалах указывается, что подозреваемые помогли незаконно встать на миграционный учет 4 тыс. иностранцам. За каждого человека они получали от 1,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Илья Николаев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...