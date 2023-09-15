Условные сроки получили жительницы Красноярска, помогавшие легализоваться мигрантам

Суд в Красноярске рассмотрел уголовное дело в отношении двух женщин, которые помогли незаконно встать на миграционный учет 4 тыс. иностранцам. По статье Уголовного кодекса об организации незаконной миграции им назначили по три года условно и штрафы 100 тыс. руб. и 130 тыс. руб.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России, полицейские установили, что по одному адресу зарегистрировано большое количество иностранцев. В ходе проверки было установлено, что две жительницы краевого центра с сентября 2020-го по август 2021 года занимались постановкой на фиктивный миграционный учет иностранных граждан и выписке им трудовых соглашений с несуществующим работодателем.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В его материалах указывается, что подозреваемые помогли незаконно встать на миграционный учет 4 тыс. иностранцам. За каждого человека они получали от 1,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Илья Николаев