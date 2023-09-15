«Контакт бар» на проспекте Просвещения закрыли на месяц по решению суда

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о приостановке деятельности «Контакт бара» на 30 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Бар расположен по адресу: проспект Просвещения, д.25А. В июне Роспотребнадзор совместно с прокуратурой Петербурга провел в заведении проверку, которая выявила большое количество нарушений. В основном нарушения касалась работы с продуктами питания. В частности, у бара не было документов на многие продукты и пиво, предприятие использовало в работе немытые корнеплоды, также были обнаружены просроченные продукты. Другая часть нарушений связана с чистотой в помещениях бара: там не проводилась ежедневная уборка, а уборочный инвентарь хранился в помещении посудомоечной. Суд признал ООО «Рассвет», которое владеет баром, нарушителем статьи 6.6 КоАП РФ.

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