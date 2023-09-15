Из-за дефицита водителей в Республике Алтай сокращено пригородное сообщение

Министерство регионального развития Республики Алтай сообщило о приостановлении ряда маршрутов общественного транспорта пригородного сообщения. «В связи с отсутствием достаточного числа водителей в Союзе автопредпринимателей до 1 января 2024 года приостановлены следующие графики маршрутов», - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Всего под сокращение попали шесть маршрутов, в том числе пять из Горно-Алтайска в Майму.

Ранее в общественной организации «Водители России» подсчитали, что дефицит кадров в транспортной отрасли в РФ сегодня достигает 25%. Проблема, по данным организации, обусловлена низкими зарплатами и снижением престижа профессии водителя.

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Лолита Белова