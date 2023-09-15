«Трактор» обыграл минское «Динамо» со счетом 3:2

Хоккейная команда «Трактор» выиграла первый матч на домашней арене в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Челябинцы одержали победу над минским «Динамо» со счетом 3:2, сообщает пресс-служба клуба.

Первый игровой отрезок закончился со счетом 2:0 в пользу «Трактора». Шайбы в ворота забросили Семен Дер-Аргучинцев и Виктор Антипин. Во втором период третьей очко челябинской команде принес Владимир Жарков. Во время заключительного игрового отрезка гости попытались отыграться и сумели забить две шайбы. Отличились Джемел Смит и Тимофей Ковгореня.

16 сентября состоится следующий матч «Трактора». В ледовой арене «Трактор» они встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом».

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