В Новосибирской области одобрили три новых инвестпроекта на 6 млрд рублей

На заседании инвестиционного совета Новосибирской области рассмотрены три новых инвестпроекта на 6 млрд руб. Самым крупным из них стало строительство производственно-складских объектов на площадке индустриального парка «Мичуринский Кластер». На его реализацию выделены 5 млрд руб. Площадь объекта составит 20 га.

Вторым проектом стало строительство завода горячего цинкования за 850 млн руб. Планируемый объем производства – 40 тыс. т в год.

На третий проект транспортно-логистического комплекса на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» будут направлены 70 млн руб. Здесь будет построено предприятие по приемке и переработке грузов.

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Александр Киселев