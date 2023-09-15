Учебный полигон Росгвардии построили в Туве

В Туве завершились работы по строительству учебного полигона Росгаврдии. Строительство войскового стрельбища велось с 2020 года. На

обеспечение его электричеством было направлено 5 млн руб., сообщает «Россети Сибирь».

«Подразделения Росгвардии могут оттачивать навыки, так необходимые при выполнении боевых задач, в круглосуточном режиме», отметили в компании.

«В масштабах республики это единственное стрельбище, отвечающее всем требованиям подготовки спецподразделений, выполняющих наиболее сложные задачи»,– сказал начальник управления Росгвардии по Республике Тыва полковник полиции, Алексей Корниенко.

Он также отметил, что сейчас на полигоне расширяются возможности для оттачивания навыков и умений, которые включают в себя специфические тренировки в условиях ночной видимости.

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Анна Егорова