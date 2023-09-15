Петербургские пляжи защитят от размыва берегов и благоустроят в 2024 году

В 2024 году в Санкт-Петербурге благоустроят городские пляжи с учетом рекомендаций геологов и климатологов, рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию и охране окружающей среды города Иван Серебрицкий. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Выступая на международной конференции в Карельском научном центре РАН, он отметил, что раздевалки и другие пляжные конструкции могут быть разрушены стихией, что раньше уже случалось. Кроме того, такие конструкции ускоряли размыв берега и смыв песка в воду. Поэтому в комитете приняли решение обратиться к специалистам Всероссийского геологического института и Главной геофизической обсерватории имени Воейкова.

Выступление господина Серебрицкого состоялось в рамках международной научно-практической конференции «Региональное сотрудничество БРИКС: вопросы рационального природопользования - экология, просвещение, туризм», которая проходит 14 и 15 сентября в Петрозаводске.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в июле администрация Курортного района Петербурга представила на оценку местных жителей концепции обустройства пяти пляжей — «Северного», «Ласкового», «Комаровского», «Дубковского» и «Детского».

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