В Курортном районе Петербурга планируют обустроить 5 городских пляжей

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга поделилась концепциями обустройства пяти пляжей. Проекты опубликованы в группе администрации в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Отмечается, что концепции были разработаны для пляжей «Северный», «Ласковый», «Комаровский», «Дубковский» и «Детский» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Петербуржцам предлагается оценить представленные концепции и внести и до 6 августа 2023 года свои предложения.

При этом, по мнению градозащитников, крайне важно проконтролировать процесс реализации проектов, чтобы не был поврежден охраняемый природный ландшафт.

«Как вы помните, в районе (Курортном — «Ъ-СПб») неоднократно были скандалы из-за попыток положить настилы и резиновые покрытия на дюны и повредить охраняемый природный ландшафт, крайне важно проконтролировать, чтобы этого не произошло вновь»,— пишут активисты в Telegram-канале «SOS снос чат».

Также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году предусмотрена разработка проектно-сметной документации по обустройству пляжей «Дюны» и «Сестрорецкий», разработка проектов Привокзальных скверов в Зеленогорске и Сестрорецке.

Владимир Колодчук

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте