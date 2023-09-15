Под Челябинском завершен ремонт участка трассы М5

В Сосновском районе Челябинской области завершился ремонт участка федеральной автодороги М5 «Урал». 15-километровый отрезок трассы сдан в эксплуатацию, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог „Южный Урал“».

Ремонт проводился на участке 1829-1844 км трассы М-5 Москва – Челябинск (левый проезд), между поселками Витаминный и Тимирязевский. В ходе работ к нормативам привели дорожное покрытие, обочины и посадочные площадки на автобусных остановках. Из-за высокой интенсивности движения на этом участке, которым активно пользуются жители близлежащих сел, большое внимание было уделено безопасности. Здесь оборудованы шумовые полосы, боковое и осевое барьерное ограждение, установлены оптико-волоконные дорожные знаки. Кроме того, на остановках на 1840 км и 1843 км обновлены павильоны.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте