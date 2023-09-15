В Омске будут судить бывшего полицейского, устроившего ДТП с тремя погибшими

На рассмотрение Центрального районного суда Омска поступило уголовное дело об автоаварии с тремя погибшими, предполагаемым виновником которой стал сотрудник полиции. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 30 января 2022 года около полуночи страж порядка на автомобиле Mercedes-Benz GLE-Class врезался в опору электроосвещения на мосту им. 60-летия Победы. Один пассажир иномарки скончался на месте аварии, а двое других – чуть позже в медицинском учреждении. Водитель также получил тяжкий вред здоровью, длительное время проходил лечение.

Следственные органы возбудили уголовное дело, экспертиза установила, что водитель Mercedes-Benz был пьян. «Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что помнит обстоятельства того вечера лишь фрагментарно, при этом уверен, что ехал в автомобиле на заднем сиденье. Однако собранными по уголовному делу доказательствами установлен факт управления автомобилем именно обвиняемым», — рассказали в прокуратуре Омской области.

В последующем обвиняемый, служивший в подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции, был уволен из органов.

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Илья Николаев