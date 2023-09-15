Житель Красноярского края убил шестилетнюю девочку

В Красноярском крае мужчина убил рукоятью топора топором шестилетнюю девочку. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным СК, описываемые в деле события произошли в деревне Тагара Кежемского района. Вчера вечером к подозреваемому пришла в гости его соседка вместе со своей шестилетней дочерью. Нетрезвый хозяин домам стал высказывать женщине претензии по поводу того, что ему мешает ее ребенок. Подозреваемый вышел на веранду дома, откуда вернулся с рукоятью топора и стал наносить удары девочке по голове. Мать попыталась оттолкнуть мужчину и прикрыть собой дочь, однако нападавший избил и ее. Девочка скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Сотрудники полиции задержали нападавшего, изъяли орудие убийства.

Прокуратура Красноярского края поставила ход расследования дела на контроль. В ведомстве рассказали, что семья ребенка на учете в органах профилактики не состоит и характеризуется положительно, отец девочки проживал отдельно.

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Илья Николаев