В овертайме омский «Авангард» забил победную шайбу «Адмиралу»

В первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» на своей площадке вырвал победу у владивостокского «Адмирала». Матч состоялся 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

Во втором периоде хозяева вели со счетом 2:0. Дважды отличился Михаил Беляев, который проводил первый матч за «Авангард». Приморцы отыгрались уже во втором периоде, а в третьем и вовсе вышли вперед. За две с половиной минуты до окончания основного времени омичи заменили вратаря шестым полевым игроком, и это позволило Владимиру Ткачеву сравнять счет. Решающую шайбу в овертайме провел Рид Буше — 4:3.

«Авангард» после пяти игр набрал восемь очков. Команда идет на четвертом месте в дивизионе «Восток». Другой сибирский клуб КХЛ — новосибирская «Сибирь» — 15 сентября сыграет в Сочи с одноименной командой.

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Валерий Лавский