Посольство США осудило высылку американских дипломатов из России

Посольство США в Москве осудило решение объявить персонами нон грата первого и второго секретарей диппредставительства Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. По решению МИД РФ они должны покинуть страну в течение недели.

В посольстве заявили «Ъ», что считают высылку двух дипломатов «неспровоцированной» и выражают «решительный протест против продолжающихся попыток российского правительства запугивать и преследовать сотрудников посольства США». В диппредставительстве добавили, что власти США отреагируют на действия Москвы «соответствующим образом».

Демарш двум американским дипломатам связан с делом экс-сотрудника консульства США во Владивостоке Роберта Шонова, арестованного в марте по обвинению в «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством». По версии российской стороны, два дипломата «вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым».

Подробности — в материале «Ъ» «Шагом демарш!».

Лаура Кеффер