В доме в Октябрьском районе Саратова взорвался газ

14 сентября в частном доме в Октябрьском районе Саратова произошел «хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ведомство получило информацию о происшествии в 19:53. «Пожарно-спасательные подразделения выехали по рангу пожара № 1», — уточнили в релизе.

В результате «хлопка» начался пожар в частном жилом доме, где жили четыре человека. Погибших нет, пострадал мужчина 50 лет. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в СГКБ № 1.

Дарья Васенина

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