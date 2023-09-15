Для спасения Германа Круглова не хватает 744 715 руб.

Реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» Михаил Новиков (Ярославль): «У Германа родовое повреждение левого плечевого сплетения. Отсутствуют движения плеча, сгибание в локте, слабо сгибаются пальцы. Все это тормозит физическое и психоэмоциональное развитие ребенка. Нужно как можно быстрее начать хирургическое лечение — реконструировать левое плечевое сплетение. Если этого не сделать, с возрастом Герман все больше будет зависеть от помощи взрослых, не сможет полноценно себя обслуживать. Надеюсь, лечение восстановит движения в левой руке в максимально полном объеме».

Стоимость этапного хирургического лечения 968 715 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 744 715 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Германа Круглова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Германа — Ольги Олеговны Кругловой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).