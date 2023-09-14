«Единая Россия» приостановит членство главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова

Членство Главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова в «Единой России» будет приостановлено на ближайшем заседании президиума регионального политсовета в связи с возбуждением уголовного дела, сообщили в свердловском отделении партии.

По данным Ura.ru, Дмитрия Летникова обвинили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растраты в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Как сообщили в СМИ, господин Летников с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года ездил с супругой в башкирский санаторий «Янган-Тау» за бюджетные деньги. В поездке они использовали служебную машину. Общий ущерб округу составил 160 тыс. руб.

После начала расследования, господин Летников вернул в бюджет Горноуральского городского округа средства, потраченные на покупку путевок. Прокурор Пригородного района направил в местную думу представление об устранении нарушения коррупционного законодательства. Несмотря на требования надзорного ведомства, господина Летникова не лишили должности.

Сотрудники следственного отдела по Пригородному району проводят проверку. Если суд признает господина Летникова виновным, он будет исключен из «Единой России».

Ева Коршунова

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