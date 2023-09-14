Трое футболистов молодежки «Реала» задержаны за распространение видео сексуального характера

Трое футболистов молодежной команды мадридского «Реала» и один игрок резервной команды клуба «Реал Мадрид Кастильи» задержаны за распространение видео сексуального характера с 16-летней девушкой через WhatsApp. Об этом сообщила газета El Confidencial со ссылкой на источники, знакомые с материалами дела.

Имена футболистов не называются. Их доставили в полицейский участок сегодня утром, 14 сентября. Следствие допускает, что к произошедшему причастны и другие игроки футбольного клуба.

К расследованию приступили после жалобы матери несовершеннолетней девушки. В заявлении, поданном 6 сентября, она утверждала, что ее дочь вступила в сексуальную связь с одним из игроков «по обоюдному согласию», однако о распространении видео «третьим лицам» не знала. Как отмечает газета, девушку заверили, что видео снятое в ночном клубе Amadores Beach Club в середине июня, было удалено.

«Реал» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что руководству клуба известно о задержании футболистов. «Когда клуб получит подробную информацию о фактах, он примет соответствующие меры»,— говорится в заявлении.

Согласно испанскому закону о «гарантиях сексуальной свободы», запрещено распространение видео и фото сексуального характера без предварительного согласия одной из сторон. Санкции предусматривают лишение свободы на срок от трех месяцев до года или штраф.

Лусине Баласян