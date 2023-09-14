Заварухин о победе над «Нефтехимиком»: «Я хотел бы поблагодарить команду за этот тяжелый матч»

Главный тренер хоккейного клуба «Автомобилист» Николай Заварухин поблагодарил команду за тяжелый матч-реванш против Нижнекамского «Нефтехимика», в котором хозяева одержали победу 4:2.

На послематчевой пресс-конференции он отметил улучшенную реализацию и третий период, где «ребята отлично сыграли по заданию». «Для нас "Нефтехимик" неудобный соперник, с которым мы провели неудачную игру в гостях. Поэтому тренерский штаб настраивал игроков на реванш и здорово, что с начала игры команда реализовывала свои моменты, доведя игру до победы. Я хотел бы поблагодарить ее за этот тяжелый матч»,— сказал Николай Заварухин.

Напомним, «Автомобилист» забил первую шайбу на 40 секунде первого периода. Позднее Владимир Кузнецов сделал дубль. Соперники отыграли один гол в первом периоде и еще один во втором. Защитник хозяев Ефим Гуркин забил решающий четвертый гол в середине игры. Автор двух шайб рассказал, что игра была хорошей и его мотивирует личный результат, но два гола от «Нефтехимика» были напрасно пропущены.

«Соперник очень мощно начал и реализовал свои моменты, поэтому тяжело было отыграться. Хотя у нас были хорошие голевые шансы, когда можно было переломить ход матча, но мы их не реализовали»,— отметил главный тренер ХК «Нефтехимик» Олег Леонтьев.

Согласно статистике «Автомобилист» превзошел «Нефтехимик» по броскам в створ (17 на 11), силовым приемам (14 на 10) и штрафам (8 на 6). Команда из Нижнекамска совершила на семь вбрасываний больше (29 на 22) и чаще блокировала броски (24 на 18).

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте