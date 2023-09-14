ХК «Автомобилист» победил в Екатеринбурге «Нефтехимик»

Хоккейный клуб «Автомобилист» взял реванш за проигрыш пятого тура и победил «Нефтехимик» из Нижнекамска в шестом туре регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2 (3:1; 1:1; 0:0). Матч проходил в Екатеринбурге в КРК «Уралец».

«Автомобилист» в первой же атаке забросил шайбу в ворота соперника (отличился капитан Сергей Широков). К 13 минуте первого периода давление хозяев реализовалось во второй гол — забил нападающий Владимир Кузнецов. Во второй половине периода он оформил дубль. Через минуту забил Наиль Якупов из «Нефтехимика», сократив отставание до 3:1.

В начале второго периода ХК «Нефтехимик» забросил еще одну шайбу (отличился нападающий гостей Владимир Брюквин). Но вскоре «Автомобилист» вернулся в игру, воспользовавшись преимуществом 5 на 4, и забил четвертый гол (отличился защитник Ефим Гуркин).

Третий период прошел без заброшенных шайб с несколькими опасными бросками в ворота обеих команд.

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 16 сентября в Челябинске против «Трактора».

Александр Стародумов

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