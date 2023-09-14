Арбитраж разрешил лишить статуса резидента ОЭЗ компанию «Энергоэффект»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдал разрешение комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного лишить статуса резидента Особой экономической зоны (ОЭЗ «Санкт-Петербург») компанию ООО «Энергоэффект».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Помимо расторжения соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ с компании в пользу комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, по данным «Фонтанки», взыскивается штраф в размере 5 млн рублей.

Из материалов дела следует, что ответчик предлагал урегулировать спор мирным путем. Смольный против заключения мирового соглашения не возражал, однако этого не произошло. В настоящий момент ООО «Энергоэффект» списке резидентов на сайте ОЭЗ отсутствует.

Статус резидента компания получила в 2015 году. На участке 1,84 га она планировала создать Центр трансфера технологий под разработку и внедрение автоматизированной системы управления продажами энергоресурсов для предприятий энергетической отрасли. Заявленный объем инвестиций составлял около 360 млн рублей. Предполагалось, что запуск оборудованного завода должен был состояться во II квартале 2017 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на площадке ОЭЗ «Новоорловская» в 2024 году планируют построить завод по производству косметики за 1,5 млрд рублей.

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