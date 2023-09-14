В ОЭЗ «Санкт-Петербург» планируют построить завод по производству косметики за 1,5 млрд рублей

Завод по производству натуральной косметики и бытовой химии планируют запустить на территории особой экономической зоны «Новоорловская» в Санкт- Петербурге в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Региональный центр компетенций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Площадь завода составит 30 тысяч кв. метров. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей.

Продукцию планируют поставлять в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Монголию, Сербию, Узбекистан и Северную Македонию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экспертный совет Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил три новых инвестиционных проекта. На их реализацию потратят около 4 млрд рублей.

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