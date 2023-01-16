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В Железногорском районе Курской области у кабанов выявили африканскую чуму свиней

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявили в останках диких кабанов в Разветьевском сельсовете Железногорского района Курской области. Об этом сообщили в облправительстве.

В районе проводятся мероприятия по предотвращению распространения вируса. По данным системы «Цербер» Россельхознадзора, на территории района работают девять животноводческих предприятий, в том числе свинокомплексы холдинга «Агропромкомплектация». Все они относятся к третьему и четвертому (высшему) компартменту — уровню биологической защиты.

В последний раз африканская чума свиней в Курской области была обнаружена в том же Железногорском районе в ноябре. Тогда вирус нашли у домашней свиньи.

Олег Мухин

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