Нижегородская область получила первое судно на подводных крыльях «Метеор-120Р»

Правительство Нижегородской области получило после ходовых испытаний первое судно на подводных крыльях «Метеор-120Р». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области



По его словам, сейчас компания «Водолет», которая будет эксплуатировать судно, прорабатывает вопрос, в какие рейсы успеет сходить «Метеор» в навигацию 2023 года.

Губернатора напомнил, что всего Нижегородская заказала три «Метеора». «Их запуск позволит расширить возможности межрегиональных перевозок, о которых мы докладывали и президенту страны и федеральным коллегам. Интерес к пассажирским перевозкам по воде – огромный. Об этом говорят цифры — навигация еще продолжается, а «Валдаи-45Р» уже перевезли больше 69 тыс. пассажиров, что превысило показатели за всю навигацию 2022 года»,— отметил губернатор.

Андрей Репин