Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородская область получила первое судно на подводных крыльях «Метеор-120Р»

Правительство Нижегородской области получило после ходовых испытаний первое судно на подводных крыльях «Метеор-120Р». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

Фото: Правительство Нижегородской области

По его словам, сейчас компания «Водолет», которая будет эксплуатировать судно, прорабатывает вопрос, в какие рейсы успеет сходить «Метеор» в навигацию 2023 года.

Губернатора напомнил, что всего Нижегородская заказала три «Метеора». «Их запуск позволит расширить возможности межрегиональных перевозок, о которых мы докладывали и президенту страны и федеральным коллегам. Интерес к пассажирским перевозкам по воде – огромный. Об этом говорят цифры — навигация еще продолжается, а «Валдаи-45Р» уже перевезли больше 69 тыс. пассажиров, что превысило показатели за всю навигацию 2022 года»,— отметил губернатор.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...