Имущество АРКК в «Азов-Сити» выставили на аукцион за 383 млн рублей

Имущество Агентства развития Краснодарского края в «Азов-Сити» и в Краснодаре на общую сумму 383,4 млн руб. выставили на торги. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ Фото: Евгений Березкин, Коммерсантъ

На аукцион выставлены девять нежилых помещений общей площадью 159,7 кв. м в Краснодаре, право аренды на земельные участки в Щербиновском районе площадью 603,2 тыс. кв. м, очистные сооружения, недостроенные автодороги, водовод, рекламные поверхности и другое оборудование.

Подача заявок объявлена с 25 сентября. Окончание приема заявок от участников запланировано на 7 ноября.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «АРКК» зарегистрировано в 2005 году в Краснодаре. Производство, передача и распределение электроэнергии является основным видом деятельности организации. Компания принадлежала Департаменту имущественных отношений Краснодарского края. В 2018 году выручка организации достигала 13,7 млн руб., при этом убытки составляли 64,8 млн руб. В октябре 2020 года компанию признали банкротом. Задолженность организации перед кредиторами достигала 172,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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