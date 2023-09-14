«Ласточки» Петербург — Псков — Печоры будут останавливаться у платформы «Аэропорт»

Начиная с 10 октября скоростные поезда «Ласточка» №809, №810, №812, №813, №815 и №816, курсирующие по маршруту Санкт-Петербург — Псков — Печоры, будут делать дополнительную остановку на платформе «Аэропорт» неподалеку от аэропорта Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом время в пути следования у поездов не изменится, уточнили в ОЖД.

В дни праздников по маршруту Петербург — Псков будет также курсировать дополнительный поезд «Ласточка» № 817/818.

Отправление из Петербурга — в 09:30, прибытие в Псков — в 13:24. В обратном направлении отбытие из Пскова — в 14:15 с прибытием в Петербург — в 18:08.

В пути следования предусмотрены остановки на станциях Аэропорт, Гатчина, Луга-1, Плюсса и Струги Красные.

Напомним, в летний период между Петербургом и Псковом курсировали дополнительные ночные «Ласточки». Они прекратили ходить 30 августа.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте