ИЗ Петербурга в Псков летом будут курсировать ночные «Ласточки»

Ночная «Ласточка» из Санкт-Петербурга в Псков и из Пскова в Петрозаводск будет курсировать каждую ночь в летний период. Об этом 6 апреля рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Так, из Петербурга в Псков с 30 апреля по 30 августа можно будет отправиться в 23:40, прибытие назначено на 03:10. Со 2 мая по 1 сентября «Ласточка» будет ходить в обратном направлении, состав будет отбывать от вокзала в 22:50 с прибытием в 02:20.

Поезд №820 Псков – Великий Новгород – Петрозаводск запустят с 1 мая по 31 августа. Из Пскова он будет выезжать в 13:06, с прибытием в Петрозаводск в 00:24. В обратном направлении состав будет отправляться в 10:36, прибывая в Псков в 22:04.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РЖД запустит дополнительные пары поездов в летний период в Ленобласть.

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