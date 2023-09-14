В Татарстане запретили усыновлять детей трансгендерам

Депутаты Госсовета Татарстана приняли изменения в Семейный кодекс республики, согласно которым людям, сменившим пол, теперь запрещено усыновлять детей или становиться их опекунами. Также в региональном законе прописали положение о том, что, если один из супругов сменил пол, это является основанием для расторжения брака.

Поправки были поддержаны парламентариями единогласно, за проголосовали 77 депутатов. Спикер парламента Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул, что установленные запреты, по его мнению, также поддерживают жители республики.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Провести операцию по смене пола в РФ стало возможным только в случае наличия медицинских показаний. В федеральном законе также указано, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован.

Инициировали запрет на трансгендерный переход депутаты Госдумы от всех пяти фракций во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным. Он обосновывал введение законодательного запрета на смену пола необходимостью уберечь страну от «дьявольской политики» США, где «пропагандируются эти новые псевдоценности».

Юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, указывали, что такие ограничения нарушают право на жизнь и медпомощь, а также «навязывают идеологию».

Кирилл Антонов, Казань