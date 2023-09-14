На Кубани на поддержку фермерства выделили 3 млрд рублей

На Кубани на поддержку фермерства в 2023 году предусмотрено 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

К настоящему времени в регионе зарегистрировано свыше 13 тыс. фермерских хозяйств и около 1 млн ЛПХ.

«В этом году собрали 30% от всего урожая зерна, фруктов и ягод, около 60% овощей. Не сдаете свои позиции в животноводстве, продолжаете наращивать поголовье крупного рогатого скота и птицы. Фермеры – это серьезная опора для экономики региона, в вопросе обеспечения продовольственной безопасности страны»,— отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

К мерам поддержки в крае относится система грантов на закладку малых садов, реализацию молока, открытие собственного фермерского хозяйства и другие цели. Аграриям предоставляют субсидии на компенсацию до 90% затрат на модернизацию хозяйств, в том числе закупку техники и оборудования.

Анастасия Донскова

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