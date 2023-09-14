Минниханов: население Татарстана полностью обеспечено продуктами питания

Урожай, полученный сельхозпроизводителями Татарстана в текущем году, «позволяет полностью обеспечить население продуктами питания». Об этом сегодня, 14 сентября, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Госсовету республики.

«Нашим земледельцам удалось собрать 3,7 млн тонн урожая зерновых. Также ожидается сбор более 1,5 млн тонн сахарной свеклы, не менее 800 тыс. тонн картофеля и 300 тыс. тонн овощей»,— сказал господин Минниханов.

Он отметил, что такие результаты получены не смотря на то, что «текущий год для аграриев выдался непростым из-за засухи».

Как писал «Ъ-Казань» со ссылкой на данные Росстата, на покупку продуктов питания в прошлом году пришлось почти 31% расходов среднего жителя Татарстана — заметно больше, чем в 2021 году. На отдельные группы продуктов траты выросли на 25–36% вопреки официальной инфляции в регионе чуть более 11%. Втрое увеличилась доля тех, у кого затраты на еду превышают 70% всех расходов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"