Курганская область будет развивать со Сбербанком цифровые и ИИ-технологии

Правительство Курганской области заключило со Сбербанком соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации. Документ об этом подписали губернатор Вадим Шумков и председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Стороны намерены совместно реализовывать проекты с применением искусственного интеллекта в здравоохранении, строительстве, городском хозяйстве и других отраслях на территории региона. Для создания соответствующих технологий и сервисов планируется стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность. Предполагается сотрудничество в сферах природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, устойчивого развития, экологического, социального и корпоративного управления (ESG).

«Мы очень давно со “Сбером” по этому поводу взаимодействуем. Для того чтобы укрепить сотрудничество такое соглашение было необходимо, потому что сейчас будем наращивать финансовое наполнение этих программ, будем запускать систему отраслевых грантов на разработку, внедрение и продвижение искусственного интеллекта. Огромное количество направлений и готовых продуктов»,— отметил Вадим Шумков.

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