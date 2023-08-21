В Оренбуржье расследуют гибель мужчины под колесами пассажирского поезда

Мужчина попал под колеса пассажирского поезда в Оренбургской области в понедельник утром. Происшествие случилось в 11:00 (MSK) вблизи железнодорожной станции «Чебеньки». Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Центральное МСУТ СКР

В связи с этим начата доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи СК на транспорте устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области было возбуждено уголовное дело после смертельной аварии с двумя катерами на Волге. Она произошла в минувшую субботу.

Георгий Портнов