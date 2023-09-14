В Ярославле 15-летнего подростка будут судить за убийство на остановке

Ярославский СК передал в суд уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека по неосторожности. Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления Алена Корчагина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае Следственный комитет РФ по Ярославской области возбудил уголовное дело после обнаружения тела мужчины с признаками насильственной смерти. Был задержан 15-летний подозреваемый.

По версии следствия, между подростком и мужчиной в маршрутке произошел конфликт. Выйдя на остановке «улица Жукова», подросток дождался выхода потерпевшего из маршрутки и ударил его по лицу, в результате чего мужчина упал. Когда он попытался подняться, подросток ударил мужчину по голове ногой. В результате чего мужчина ударился головой об остановку и вскоре скончался.

Несовершеннолетний обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Молодой человек признал вину в полном объеме. Дело передано в суд.

Алла Чижова