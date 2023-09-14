На Ямале трое рабочих пострадали после аварии в котельной

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) трое рабочих пострадали в результате аварии при пуско-наладочных работах в дизельной котельной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Инцидент произошел 12 сентября на территории производственной базы около поселка Харасавей. По предварительно информации, пострадавшими в результате возгорания парогенератора оказались работники ООО «ГСП-2». Впоследствии они были госпитализированы в окружную клиническую больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проверку также проводит прокуратура.

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