Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Фарит Гумеров покидает свой пост

Председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров с 4 октября уйдет с должности, сообщили в пресс-службе госкомитета. Он перейдет на работу в Курултай республики в качестве депутата. Господин Гумеров избирался от партии «Единая Россия» по Стерлитамакскому избирательному округу №27.

Фарит Гумеров возглавил госкомитет по ЧС в 2016 году. До этого несколько лет занимал должность заведующего отделом по координации антинаркотической деятельности и организации работы коллегиальных органов аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии при администрации главы республики.

Влада Шипилова

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