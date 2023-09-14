Площадь у поврежденного дронами аэропорта в Пскове реконструируют за 300 млн рублей

Власти Псковской области намерены направить 300 млн рублей на реконструкцию площади у здания местного аэропорта, который был поврежден беспилотниками в конце августа. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В планах провести реконструкцию площади около здания аэровокзала. Проект уже прошел госэкспертизу, его стоимость — 300 млн рублей. Зонирование пространства позволит разделить транспортные потоки и обеспечить безопасность»,— уточнил господин Ведерников.

Глава региона также добавил, что на ближайшие два года запланировано строительство в аэропорту нового терминала. Работы планируется начать, как только пассажиропоток воздушной гавани превысит 250 тыс. человек.

Напомним, что массированная атака боевых беспилотных летательных аппаратов на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. В результате авиаудара загорелись находившиеся на земле два военно-транспортных самолета Ил-76. Все рейсы в Псков были отменены. К штатной работе местный аэропорт вернулся спустя сутки.

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