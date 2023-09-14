Сотрудник саратовского минприроды оскорбила участницу слушаний по технопарку

Пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области Полина Петрик на общественных слушаниях по вопросу возведения Столыпинского индустриального парка в Гагаринском районе Саратова оскорбила представителя граждан, эколога Ольгу Пицунову.

Госпожа Пицунова выступала с заявлением о необходимости провести экологические изыскания для определения воздействия будущей промышленной площадки на окружающую среду. Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко попросил спикера представиться. Когда Ольга Пицунова озвучила свое имя, присутствующая на встрече пресс-секретарь минприроды добавила: «Иноагент».

Эколог отметила, что в списке иностранных агентов минюста РФ не состоит. Госпожа Пицунова озвучила намерение обратиться в суд.

Дарья Васенина

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