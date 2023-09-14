Росавиация разрешила полеты из Челябинска в город-курорт в КНР

Федеральное агентство воздушных перевозок выдало авиакомпании «Уральские авиалинии» допуск на выполнение полетов по маршруту Челябинск – Санья (Китай). Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте ведомства.

Выполнять рейс из Челябинской области в город-курорт, расположенный на юге острова Хайнань, разрешено один раз в неделю. Кроме того, «Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты в Санью регулярностью один раз в неделю еще из 11 российских городов – Екатеринбурга, Уфы, Казани, Москвы, Самары, Иркутска, Красноярска, Владивостока, Тюмени, Хабаровска и Новосибирска.

Кроме того, «Аэрофлот» получил допуск на выполнение транзитных рейсов: Владивосток – Санья – Хабаровск, Владивосток – Санья – Новосибирск, Новосибирск – Санья – Хабаровск по семь раз в неделею туда и обратно.

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