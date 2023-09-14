Казанский вертолетный завод полностью заместил импортные комплектующие «Ансата»

Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты Росси» госкорпорации «Ростех») завершил «работу по импортозамещению компонентов» для легкого вертолета «Ансат», сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 14 сентября, оглашая послание парламенту республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Предприятие из-за отказа западных поставщиков комплектующих на фоне санкций выполнять контракты с весны 2022 года приостановило производство «Ансатов». В частности, прекратились поставки канадских двигателей Pratt & Whitney. Их планировали заменить на отечественные ВК-650В.

Ранее со ссылкой на конструктора опытно-конструкторского бюро КВЗ Алексея Гарипова «Интерфакс» сообщал, что возобновить выпуск «Ансатов» завод планирует в 2024 году.

Рустам Минниханов в послании добавил, что сейчас КВЗ «сформировал твердый портфель заказов на три года вперед, в том числе поставки на экспорт», и расширяет производственные мощности, сумма инвестиций в которые составит 28 млрд руб.

КВЗ, помимо «Ансатов», выпускает вертолеты Ми-8/17 и Ми-38/38Т. План на 2023 год составляет 106 единиц против 111 (по плану в 2022 году). В 2021 году КВЗ построил 45 вертолетов.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"