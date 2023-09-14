Казанский вертолетный завод полностью заместил импортные комплектующие «Ансата»

Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в холдинг «Вертолеты Росси» госкорпорации «Ростех») завершил «работу по импортозамещению компонентов» для легкого вертолета «Ансат», сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 14 сентября, оглашая послание парламенту республики.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Предприятие из-за отказа западных поставщиков комплектующих на фоне санкций выполнять контракты с весны 2022 года приостановило производство «Ансатов». В частности, прекратились поставки канадских двигателей Pratt & Whitney. Их планировали заменить на отечественные ВК-650В.
Ранее со ссылкой на конструктора опытно-конструкторского бюро КВЗ Алексея Гарипова «Интерфакс» сообщал, что возобновить выпуск «Ансатов» завод планирует в 2024 году.
Рустам Минниханов в послании добавил, что сейчас КВЗ «сформировал твердый портфель заказов на три года вперед, в том числе поставки на экспорт», и расширяет производственные мощности, сумма инвестиций в которые составит 28 млрд руб.
КВЗ, помимо «Ансатов», выпускает вертолеты Ми-8/17 и Ми-38/38Т. План на 2023 год составляет 106 единиц против 111 (по плану в 2022 году). В 2021 году КВЗ построил 45 вертолетов.