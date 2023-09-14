Екатеринбургский ТЦ «Мега» может выкупить структура Газпромбанка

Торговый центр «Мега», который находится в Екатеринбурге по адресу Металлургов, 87 может выкупить Газпромбанк. Кроме того, компания может приобрести все активы сети ТЦ оценочной стоимостью $2,85 млрд. Об этом «Ъ» сообщили источники в сфере недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным источников, структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку торговых центров «Мега» у шведской Ingka Centres. По их словам, стороны уже могли достичь неких договоренностей. В Ingka Centres отметили, что компания рассматривает различные варианты для торговых центров «Мега» в России, и это комплексный процесс, требующий времени.

Покупателю придется заполнять пустующие после ухода IKEA площади и решать проблему снижения трафика, говорят эксперты. Напомним, магазин закрылся 4 марта 2022 года на неопределенный срок. По данным компании, это сделано из-за серьезных сбоев в цепочке поставок, которые возникли из-за специальной военной операции на Украине.

Ingka — крупнейший собственник торговой недвижимости в России. Компании принадлежат 14 торговых центров «Мега» на территории страны. Также она владеет производителем и продавцом товаров для дома IKEA. ТЦ «Мега» в Екатеринбурге открылся в 2006 году. Арендная площадь здания составляет 106,5 тыс. кв. м. Сейчас, по данным Ingka, в здании насчитывается 150 торговых точек.

Напомним, в марте уральский застройщик «Форум-групп» продал торговый центр «Радуга-парк» компании «Гранд Лайн — Центр» из Калужской области. Тогда эксперты отметили, что «Радуга-парк» расположен рядом с торговым центром «Мега», который притягивал покупателей благодаря IKEA. После ее ухода из России поток покупателей мог переключиться на «Радугу-парк».

Полина Хабарова

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