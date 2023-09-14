Семья Виктора Контеева через суд пытается взыскать долги с бывшего родственника

Семья бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева через суд пытается взыскать многомиллионные долги с бывшего родственника. Речь идет о требованиях дочери экс-чиновника Екатерины Контеевой и Натальи Ронжиной, которую в СМИ называли его племянницей, к Денису Ронжину на сумму более 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации СМИ, с 1996 по 2006 год муж Натальи Ронжиной Денис Ронжин возглавлял предприятие ООО «ТП «Ранет», принадлежащее семье Виктора Контеева. Впоследствии он сначала был уволен с поста директора «Ранета», а затем ему предъявили обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ). Дело по итогу прекратили за отсутствием состава преступления. Аналогичное решение было принято и по другому делу по ст. 159 УК РФ.

В июле 2022 года в Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о признании Дениса Ронжина банкротом в связи с наличием у него неисполненных обязательств в размере более 20,5 млн руб. Из них супруге Виктора Контеева Ларисе он был должен 15 млн руб. в качестве долга по расписке от 2005 года, более 3,8 млн руб. процентов, а также 500 тыс. руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. В январе 2023 года статус взыскателя перешел Екатерине Контеевой. Еще 1,1 млн руб. Денис Ронжин был должен Наталье Ронжиной, с которой он развелся осенью 2014 года.

Зимой 2023 года суд признал заявление Дениса Ронжина обоснованным, поэтому в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Наталья Ронжина с вынесенным определением не согласилась, обжаловав его. В апелляции она указывала, что у экс-супруга отсутствуют признаки банкротства, что он владеет имущество, стоимость которого превышает долги заявителя. Заявление о признании его банкротом, по мнению женщины, было подано исключительно с целью воспрепятствования реализации имущества должника, введения фиктивных кредиторов и проведения «контролируемого» банкротства.

В постановлении 17 арбитражного апелляционного суда указано, что Денис Ронжин, по данным на апрель 2022 года, владел жилым помещением в Екатеринбурге площадью 56,4 кв. м., домом площадью 52,4 кв. м, а также нежилым помещением площадь 273,3 кв. м. Кроме того, на тот момент он был официально трудоустроен на должности директора в ООО «Оникс Плюс», где получал 18,4 тыс. руб. в месяц. Впрочем, апелляционный суд по итогу оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Весной судом размер задолженности Дениса Ронжина к бывшим родственницам был проиндексирован. Так, в августе Арбитражный суд Свердловской области включил требования Екатерины Контеевой к Денису Ронжину на сумму 22,1 млн руб. в реестр требований кредиторов в составе третье очереди. В июле аналогичное решение было принято в отношении Натальи Ронжиной, которой бывший муж теперь должен 1,56 млн руб.

Виктор Контеев занимал пост вице-мэра Екатеринбурга с 2000 года. В 2011 году его задержали по подозрению в получение взятки, вымогательстве и подстрекательстве к убийствам. В 2014 году его приговорили к 18 годам колонии. В июле 2023 года его приговорили еще к 13 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве и покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. С учетом первого приговора он проведет в заключении 21 год. Ни по одному из дел Виктор Контеев вину не признал.

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