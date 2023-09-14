«Россети Тюмень» направили более 9 млн рублей на ремонт подстанции в ЯНАО

«Россети Тюмень» провели технические мероприятия на подстанции 110 кВ «Погружная» в Ямало-Ненецком автономном округе. На работы, повысившие надежность электроснабжения объектов Вынгапуровского нефтегазоконденсатного месторождения, компания направила 9,6 млн рублей.



В рамках плановых мероприятий энергетики отремонтировали два силовых трансформатора и установили на них новые моторные приводы регулирования напряжения под нагрузкой. Современные приборы с цифровым управлением обеспечат стабильное напряжение у потребителей электроэнергии даже при пиковых нагрузках. Также специалисты выполнили техобслуживание основного и вспомогательного оборудования на подстанции. Для проведения работ компания задействовала 8 единиц тяжелой спецтехники, в том числе подъемные краны и седельный тягач.

«Россети Тюмень» ежегодно реализуют производственную программу, направленную на повышение качества электроснабжения потребителей и обеспечение стабильной работы энергосистемы в отопительный сезон. Ремонт питающего центра позволил повысить надежность электросетевой инфраструктуры Вынгапуровского месторождения, где ежегодно добывают порядка 1,7 млн тонн нефти.

АО «Россети Тюмень»