Мобильные агенты перестанут работать в общественном транспорте Перми

С 25 мая по 11 сентября мобильные агенты в общественном транспорте Перми продали 101 тыс. билетов за наличные средства и по банковским картам. Еще 40 тыс. билетов были реализованы по транспортным и льготным картам. В городской бюджет было перечислено более 2 млн руб.

Однако в ближайшее время работа агентов прекратится. Как сообщает пресс-служба администрации Перми, это вызвано тем, что 30% транзакций пришлось на пользователей проездных, которые по тем или иным причинам этот документ не провалидировали. Это привело к снижению суммы оплаты работы агентов. «Мы планируем окончить период тестирования работы мобильных агентов и сосредоточиться на эффективности работы контролеров, а также продолжить планомерную работу по повышению платежной дисциплины пассажиров, ведь именно от этого зависит развитие транспортной отрасли»,— рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Мобильные агенты начали работать на ряде маршрутов общественного транспорта в мае. Они сочетали функции контролеров и кондукторов, проверяя билеты у пассажиров, и помогали оплачивать проезд тем, кто этого не сделал. Мобильные агенты работали на всех трамвайных маршрутах, а также автобусных №3, 8, 10, 15, 20, 30, 32, 36, 50, 60, 62, 63, 64, 68, 77 и 80.