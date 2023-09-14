Трассу Надым — Салехард полностью перекроют на два дня в сентябре

В сентябре на два дня полностью перекроют участок трассы Надым — Салехард. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Перекрытие ожидается с 06:00 19 сентября до 06:00 21 сентября. Ограничение связано с проведением работ на газопроводе. На перекрестке Салехард — Аксарка — Надым и на выезде из Надыма выставят запрещающие дорожные знаки и автомобили перекрытия.

Напомним, всего запланированы четыре перекрытия. Ранее трассу Надым — Салехард на два дня перекрывали с 18 по 20 июля.

Полина Хабарова

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