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В ЯНАО отменили полное перекрытие трассы Надым — Салехард

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отменили полное перекрытие трассы Надым — Салехард. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.

Как уточнили в департаменте, о новых датах перекрытия сообщат позже. Напомним, ранее планировалось перекрыть трассу с 8 по 10 августа из-за ремонтных работ на газопроводе.

Ранее трассу Надым — Салехард на два дня перекрывали с 18 по 20 июля. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, всего запланированы четыре перекрытия.

Полина Хабарова

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