В смертельном ДТП на «Скандинавии» погибла женщина и пострадал ребенок

Сотрудники полиции устанавливают детали смертельной аварии, которая произошла утром 14 сентября на 67-м км трассы «Скандинавия» — в районе поселка Огоньки в Выборгском районе Ленобласти.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, в районе 10:30 четверга 33-летний мужчина, управляя автомобилем BMW, по неустановленным пока причинам, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие с последующим съездом с кювет. В результате ДТП водителя в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, а женщина-пассажир 1984 года рождения, скончалась на месте аварии. Кроме этого, в больницу в тяжелом состоянии также попал ребенок, находившийся в детском удерживающем кресле на заднем сидении.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

Напомним, что 7 сентября на 59-м км трассы «Скандинавия» в аварии с тягачом Scania пострадали юные велосипедистки, совершавшие тренировку. Две девочки погибли на месте. Подробнее — на сайте «Ъ-СПб».

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