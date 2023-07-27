«Ростсельмаш» до 2028 года поставит в страны Африки около 400 комбайнов и тракторов

Донской производитель сельхозтехники ООО «КЗ “Ростсельмаш”» в течение ближайших пяти лет планирует экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на презентацию президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, показанную на форуме «Россия Африка» в Петербурге.

Сегодня компания поставляет свою продукцию в восемь стран Африки. Однако, планируется, что в ближайшие годы рынок экспорта донской сельхозтехники расширится. Помимо поставки самих комбайнов и тракторов, «Ростсельмаш», обучает партнеров сервисному обслуживанию.

«У нас есть партнеры в четырех странах – Египте, ЮАР, Эфиопии и Алжире. Мы обучили там десятки инженеров, которые досконально знают нашу технику, бывали на наших производствах. Сервисные центры компании работают по единому стандарту во всем мире»,— рассказал Константин Бабкин.

По словам господина Бабкина, рынок сельхозтехники в Африке в последние четыре года вырос в два раза, благодаря росту населения, которое способствует ускорению темпов производства продовольствия.

Ранее сообщалось, что до 2027 года ООО «КЗ “Ростсельмаш”» планирует представить более 80 новых моделей и модификаций техники.

Анастасия Назарова