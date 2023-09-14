В Агрызе при пожаре погибли два человека

Во время пожара в Агрызе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Трагедия произошла сегодня рано утром на улице Вокзальной, 9. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 5:48. Установлено, что в городе загорелся одноэтажный деревянный жилой дом, состоящий из семи квартир, в том числе из двух жилых.

В 5:50 на место ЧП приехали спасатели. Они нашли тела двух погибших. В 5:52 пожар был локализован, еще через минуту спасатели ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Детали и причины ЧП уточняются.

"Ъ-Казань"