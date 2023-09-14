Спрос на услуги ремонта в Ижевске вырос на 74% за лето

В столице Удмуртии спрос на услуги по ремонту и отделочные работы в Ижевске вырос на 74% год к году. Чаще всего жители искали мастеров по установке напольных покрытий — 123%, малярным работам — 161%, электриков — 62%, сообщает пресс-служба Авито Услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отмечается, что этим летом порядка 20% от общего числа запросов пришлось на регионы Дальнего Востока, Сибири и Урала. По этому показателю они сравнялись с городами Поволжья, в которых обычно ремонтируются и строятся активнее. Активную динамику продемонстрировала также Москва, где рост превысил 130%.