В 90% свердловских школ обнаружили нарушения в организации питания

В ходе проверок Росоптрбенадзором в 90% школ Свердловской области было выявлено от одного до 11 нарушений. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева. Было составлено 938 протоколов об административных правонарушениях, выписано 698 административных штрафов на общую сумму 4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Наталья Моисеева отметила, что чаще всего нарушения происходят из-за человеческого фактора. Основными проблемами она назвала: нарушения санитарно-противоэпидемического режима, правил личной гигиены, условий хранения продукции и ненадлежащее мытье посуды. Некоторые сотрудники не своевременно проходят медицинские обследования. Были обнаружены нарушения в документации.

Наталья Моисеева отметила серьезную проблему фальсификации продуктов, однако заверила, что она встречается в единичных случаях. Чаще всего измененный состав встречается в сливочном масле, сгущенном молоке и сыре.

На организацию школьного питания ежегодно выделяется более 7 млрд руб., из них 2 млрд руб. из федерального бюджета, 5 млрд руб. из областного, уточнил начальник отдела профилактики и комплексной безопасности системы образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Дмитрий Шиловских. Он напомнил, что для детей участников СВО и детей с из новых регионов России организовано бесплатное питание. «Сейчас детей, подходящих только под первую категорию около 4,5 тыс.»,— добавил господин Шиловских.

Законопроект о бесплатном школьном питании для детей участников СВО депутаты законодательного собрания Свердловской области рассмотрели на заседании 25 октября 2022 года. Расходы должны были составить на 2022/2023 учебный год свыше 44,8 млн руб. Для детей, не подходящих под льготные категории, за последние три года школьное питание подорожало на 16,5%.

София Ерюжева

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