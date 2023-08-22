В Екатеринбурге за три года школьное питание подорожало на 16,5%

Стоимость завтраков в столовых для школьников 5-11 классов в 2023-2024 учебном году составит 98,5 руб., а обед будет стоить 147,79 руб. Завтрак для учеников 1-4 классов — 85,2 руб., обед — 127,79 руб. Соответствующий приказ, который подписал мэр Алексей Орлов, опубликован на сайте городской администрации.

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По данным постановления от июня 2022 года, в прошлом учебном году стоимость завтраков была следующая: 93,57 руб. для учащихся 5-11 классов и 81 руб. для учеников 1-4 классов. Обеды стоили 140,37 руб. для средней школы и 121,52 — для начальной.

Стоимость питания школьников в образовательных учреждениях Екатеринбурга на 2020–2021 учебный год составляла не более 84,5 руб. (на 16,5% меньше, чем в 2023 году) для 5-11-х классов и не более 73,11 руб. для 1-4-х классов. На 2021–2022 учебный год максимальная стоимость была немного повышена: для 5-11-х классов — до 87,29 руб., 1-4-х классов — до 75,58 руб.

Напомним, в 2022 году санкции повысили себестоимость школьного питания в Екатеринбурге на 18%.

Полина Хабарова

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